O presidente Lula vetou o aumento do número de deputados de 513 para 531. Além de ser o moral e orçamentariamente correto, atua segundo as regras do jogo. Vamos ver. Há uma grande resistência no Congresso, dada a sua composição, a ler "O Príncipe", de Maquiavel. Não sendo isso possível, os valentes poderiam, ao menos, como costumo brincar, se debruçar sobre "O Pequeno Príncipe". Ocorre que a resistência de que falo, parece, é a ler qualquer coisa... Há, sim, notáveis exceções. Se o florentino espanta, o francês pode despertar para algumas lições básicas. Uma delas vem do Reizinho de um pequeno planeta. Ensina ao principezinho:

"É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar (...). A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis."