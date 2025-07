Impecável o pronunciamento do presidente Lula na noite de ontem. Nada a retirar, nada a acrescentar. O tom foi firme, mas sereno. Reafirmou, como lhe cabia fazer, a soberania do país, mas evidenciou que mantém a negociação. Apontou as falsas acusações assacadas pelo presidente Donald Trump sobre a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil e lembrou que a elevação brutal da tarifa foi imposta sem que os norte-americanos nem sequer dessem uma resposta à carta enviada pelo governo daqui. Reafirmou a independência das instituições, acusou a pressão das "big techs", que é real, e notou que ninguém pode se eximir de cumprir a lei. E, claro!, fez uma defesa do Pix, sistema de pagamentos que levou Trump, entre outros motivos alegados, a mandar abrir uma investigação contra o país por prática comercial desleal, o que é mentira. Pergunta óbvia: queriam que o brasileiro dissesse o quê? Os que são gratos a Trump e apoiam as tarifas como instrumentos para que uma potência estrangeira diga aos Poderes brasileiros o que fazer são os Bolsonaros. Abaixo, segue em vermelho a íntegra da fala de Lula, com comentários meus em preto.