Não é possível — ou mereceriam ser destituídos, além de não receber um tostão — que os advogados de Jair Bolsonaro não lhe tenham dito que ele pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. Duvido que haja operador do direito — advogado, magistrado ou membro do Ministério Público — que ignore essa obviedade, ainda que seja um admirador do chamado "capitão". A quantidade de provas que o ex-presidente e Eduardo Bolsonaro, ainda deputado licenciado, produzem contra si mesmos é um assombro. E noto, hein? Sou um severo defensor da aplicação da pena só depois do trânsito em julgado, a menos que haja motivos para a preventiva. E há. Aos fatos: Eduardo é investigado pela Polícia Federal por tentativa de obstrução da investigação e coação no curso do processo. Está fora do país e, parece, não demonstra disposição de voltar tão cedo — a menos que Alexandre de Moraes caia, ele já enunciou. Diz que certamente seria preso, o que seu pai repetiu ontem em mais uma de suas entrevistas destrambelhadas. Ele não faz uma previsão ou está tendo uma premonição. Sabe os motivos.