Na sua sanha tarifária enlouquecida, Donald Trump não encontrou direita ou extrema direita tão mequetrefes como as nossas. Procurem líderes conservadores ou mesmo reacionários europeus, sul-americanos ou asiáticos que tenham dito: "Trump está certo; esse é o caminho". Isso só aconteceu no Brasil. Até Javier Milei, presidente da Argentina, teve um pouco mais de pudor. E imaginem como isso é difícil para ele. Por aqui, não! Uma oposição virulenta e arruaceira chegou a elogiar o presidente norte-americano no Congresso. Os presidenciáveis que querem o apoio de Bolsonaro ou falaram bobagens contra Lula ou se calaram, acovardados. Trump farejou esse lixão. Pautado pelas "big techs", resolveu fazer de Bolsonaro o seu homem no Brasil, contra o Supremo, contra o governo e contra os brasileiros. A exemplo do que se viu na entrevista de ontem, o ex-presidente aceita esse papel e se coloca como o agente ativo de um governo estrangeiro que atua hoje abertamente contra os Poderes constituídos.