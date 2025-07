É quase divertido assistir ao barata-voa da extrema direita. Não chega a tanto porque, no fim das contas, estamos a tratar de degradação institucional. A suposição de que o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) possa, remotamente, assumir uma secretaria de Estado do governo do Rio ou um cargo no governo de Santa Catarina pretende ser uma esperteza política, mas é um anúncio de crimes, no plural. A ser assim, os respectivos governadores, Cláudio Castro e Jorginho Mello, ambos do PL, também se candidatam a uma investigação. No caso de ambos, o foro seria o STJ.

Vamos lá. A licença de Eduardo expirou. Ele já disse que não volta. Tem de ter o mandato cassado de ofício pela Mesa da Câmara. Este senhor é hoje investigado por coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa, além de abolição violenta do estado de direito. O pai, um certo Jair, financia a sua vida boa — confessou o envio de R$ 2 milhões — e se tornou alvo de medidas cautelares por razões conhecidas, sobre as quais já escrevi bastante. A meu juízo, note-se, deveria ter a prisão preventiva decretada por desrespeitar parte das restrições que lhe foram impostas. A defesa fez o seu trabalho ao tentar justificar a sua pantomima de anteontem no Congresso, mas não me convenceu: tratou-se de um exercício de "jus enrolandi". Voltemos ao ponto.