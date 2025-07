As circunstâncias me obrigam a fazer o que, de hábito não faço porque sou viciado em dissertação. Mas vamos a algumas considerações mais curtas porque são vários os temas. ENTREVISTA DE BOLSONARO E "ASSIM FALOU MARCOLA"

Veículos de imprensa querem entrevistar Jair Bolsonaro? Fiquem à vontade. Não há proibição nenhuma. Ele poderá usá-los, inclusive, para atuar como o sequestrador do Brasil. Poderá anunciar, mais uma vez, o valor do seu resgate. O ex-presidente e quem atue em seu nome não poderão reproduzir nas redes as perorações do "sequestrador como vítima". Alguém pode perguntar: "E o que acontece com os veículos?" Nada. E com o próprio Bolsonaro? Depende. Ele vai ameaçar ministros? Quanto à conversa de que qualquer limitação de acesso às redes constitui censura prévia, como querem parvos -- porque, afinal, não se sabe o que o será dito --, bem, isso tem mais cara de lobby das empresas do ramo do que de fundamento jurídico. Contra-argumento por meio do exemplo: o princípio -- entendi que se trata de um... -- também vale para a Marcola e Andrezinho do Rap? Afinal, a gente não sabe o que vão dizer, não é mesmo? O chefão do PCC é leitor de Nietzsche. Vai que tenha uma interpretação até agora inédita do Bigodudo... "Assim Falou Marcola" seria certamente um sucesso editorial.