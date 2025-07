A deputada Carla Zambelli (PL-SP) padece de uma doença moral e ideológica muito rara, cujo único remédio seria uma cápsula com altíssima concentração de realidade. Mas quem é que vai lhe ministrar esse tarja-preta? Trata-se de uma manifestação gravíssima de "Bovarismo de Extrema Direita". Sim, o "bovarismo" designa uma espécie de delírio permanente de quem vive num mundo paralelo. O termo deriva, obviamente, de "Madame Bovary", romance de Flaubert, que Henry James considerava a obra seminal do realismo. Para Otto Maria Carpeaux, tratava-se do "romance perfeito". Sei que as ideias de centralidade e perfeição não parecem nem contíguas a Zambelli, mas ninguém, a exemplo desta senhora, encarna tão bem, nestes dias tristes, a distância entre o mundo dos fatos e o mundo da ilusão — ilusão, no caso, perversa.