O ato na Avenida Paulista contra o STF e em defesa da anistia para Jair Bolsonaro e os demais golpistas reuniu 37,6 mil pessoas, segundo o levantamento do "Monitor do Debate Político". Houve protestos em outras cidades do Estado e em outras capitais. Tome-se a mobilização de São Paulo: foi maior do que a anterior, de 29 de junho, quando se juntaram, segundo a mesma métrica, 12,4 mil manifestantes. Faz sentido: num ambiente dominado pela desinformação e pelo extremismo, a punição aplicada pelo governo dos EUA ao ministro Alexandre de Moraes encheu os corações rancorosos de esperança vã. Cantaram vitória nas redes, em ritmo de "agora vai". Como num poema de Ascenso Ferreira, cumpre indagar: "Pra quê?" E responder: "Pra nada". É na medida desse relativo "sucesso", como eles querem chamar os eventos, que está a marca de uma possível perdição. A plasticidade do ato, com suas fotos e vídeos em ângulos fechados, a sugerir milhões nas ruas, mantém o destino da extrema direita atrelado ao de Bolsonaro, de modo que se arrasta para 2026, e nada sugere uma mudança de rumo, a pauta da anistia — que só poderia ser votada pelo Congresso, o que hoje é impossível — ou de um indulto futuro caso o indicado por Bolsonaro vença a eleição. Uma e outra coisa são inconstitucionais, e qualquer uma delas seria barrada no Supremo. A possibilidade, como quer o bolsonarismo-raiz, de que o ex-presidente ainda recupere a elegibilidade é um delírio absoluto. Ele vai, isto sim, para a cadeia, a menos que esteja comprovadamente debilitado e fique em prisão domiciliar.