A defesa de Jair Bolsonaro tem direito de alegar uma única surpresa: que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não tenha decretado a prisão propriamente preventiva do ex-presidente, executada em estabelecimento prisional, preferindo a modalidade domiciliar, ainda que seja também uma prisão cautelar, mas com direito a um cafezinho quente quando lhe der vontade. Moraes até tem sido tolerante. O Parágrafo 1º do Artigo 312 do Código de Processo Penal é explícito:

"§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares". E o presidiário doméstico as desrespeitou. Quem me acompanha nesta coluna sabe que afirmei, na madrugada do dia 18, no dia em que Moraes decretou as medidas cautelares, que havia e há razões de sobra para meter Bolsonaro no xilindró antes mesmo da condenação certa. A razão é simples: ele patrocina a coação no curso do processo cometida por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Fazia, pois, por merecer a punição antes mesmo de ignorar a determinação de não dar pinta nas redes sociais. Assim, o ex-presidente incide também nas causas previstas no caput do 312 para a prisão, a saber:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."