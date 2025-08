"A hipocrisia é um tributo que o vício presta à virtude", escreveu La Rochefoucauld, numa dessas frases insuperáveis, ainda que, num ambiente de homens viciosos, a gente deva ver com muito cuidado o que pretende se passar por "virtude", mesmo que fingida. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) não são burros. Tanto o ex-vendedor de chocolates como o lírico da "cabeleleira", que costuma "depedrar" a língua, são formados em direito. É evidente que sabiam que estavam expondo Jair Bolsonaro ao risco de uma prisão preventiva — que saiu na modalidade "domiciliar" — quando o colocaram nas redes sociais. "Está dizendo, Reinaldo, que Flávio tramou a prisão do próprio pai e que Nikolas prefere o Jair encarcerado?" Convenham: ele preso mais ajuda do que atrapalha a definição do nome da extrema direita para disputar a Presidência. De resto, as motivações subjetivas, o que lhes passa no fundo da alma, os dramas que possam ter de consciência ou suas dúvidas existenciais não me interessam. Que conversem com seu psicanalista, pastor ou padre. Eu prefiro lidar com os fatos. O Artigo 312 do Código de Processo Penal não é, como escreveu o poeta Mário Faustino, um "arcano impossível de ler". Como ambos escolheram pôr Bolsonaro nas redes, então o levaram a correr risco, cientes de que isso poderia ter consequências. Não precisamos escarafunchar a alma de cada um para concluir o óbvio. Basta consultar os desdobramentos.