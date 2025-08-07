A tática do bolsonarismo é a da extrema direita mundo afora: o sequestro das instituições. Prestem atenção aos movimentos de Donald Trump nos EUA ou de Viktor Orbán na Hungria. E há uma máxima: não recuar nunca. Assim se tentou dar o golpe em 2022. Jair Bolsonaro estava crente de que tinha "o seu Exército". Também se criou uma Abin paralela. Quando os "patriotas" decidiram tomar o poder à força, eles o fizeram depredando as respectivas sedes dos Três Poderes. Nas suas articulações nos EUA, e não há dúvida de que o governo Trump passou a ser o seu parceiro, o deputado (sim, ele continua com mandato) Eduardo Bolsonaro tenta capturar a autonomia do Supremo. Ao cavar uma punição para o ministro Alexandre de Moraes, o objetivo, obviamente, é intimidar todo o tribunal. Dá-se ao desplante de chantagear os magistrados em cena aberta: afirmou ter recomendado que, por ora, a sanção se limite a Moraes, mas sabem como é... Os outros podem ser alvos caso não se comportem. Achando que tudo parecia ainda modesto: pôs na mira ainda os respectivos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e David Alcolumbre (União-AP).