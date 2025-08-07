O português de origem flamenga Pero de Magalhães Gândavo esteve no Brasil a serviço do governo da Bahia entre 1558 e 1572. Escreveu um dos mais famosos textos da chamada "Literatura dos Viajantes", o "Tratado da Terra do Brasil". No capítulo VI, fala das "fruitas da terra" e discorre sobre a banana, ensinado que se deve comer a polpa e "lançar fora a casca". O povo dos primeiros tempos da colônia ainda não estava instruído por nutricionistas. Viva a casca de banana nesse caso, desde que não se pise nela inadvertidamente, como fizeram amplos setores da imprensa nesta quarta com a excelente entrevista concedida pelo presidente Lula à Reuters. Ademais, jogaram o miolo fora. A expectativa era a de que o presidente brasileiro avançasse no pescoço de Donald Trump para anunciar um "olho por olho, dente por dente". Mas não o fez. Contestou a tarifa -- afinal, não é um dos governadores súditos de Jair Bolsonaro --, mas afirmou o mais importante: ele não vai meter tarifa contra os Estados Unidos. Depois de falar das medidas que logo serão anunciadas para preservar empregos e empresas, o presidente disse:

"Veja que eu estou fazendo tudo isso quando eu poderia anunciar uma taxação dos produtos americanos. Não vou fazer porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele; não vou fazer porque não quero ter o mesmo comportamento dele".