(Pelos caminhos do mundo,

nenhum destino se perde:

há os grandes sonhos dos homens,

e a surda força dos vermes.)

Cecília Meireles - "Romanceiro da Inconfidência"

*

Se há algo no Brasil que sempre pode piorar, fiquem certos, é a Ordem dos Advogados do Brasil, ao menos nestes tempos em que é dominada por um aparelho que impede, inclusive, a alternância de poder. Fosse apenas um sindicato qualquer, a que os advogados se filiassem por vontade, não por imposição legal, e eu deixaria a questão de lado. Ocorre que se trata de uma autarquia de regime especial. Sem "a carteirinha", para ficar numa metonímia e não me deter em minudências, ninguém trabalha. Há mais: por determinação do Artigo 94 da Constituição, também elabora listas para compor tribunais. Transcrevo:

"Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes." O "órgão de representação" no caso dos advogados é a OAB. Ontem à noite, veio a público uma nota pusilânime da Diretoria do Conselho Federal da Ordem, conclamando os "atores políticos" a que tenham "equilíbrio". Não me digam! Ainda bem que a OAB não arbitra dissensões no Gueto de Varsóvia em 1943, ou, é claro!, amante que é do bom senso e da "pacificação", pediria contenção aos nazistas e aos judeus revoltosos. Levo a questão ao limite para que fique claro que há situações em que é preciso escolher: ou se está com a resistência ou com a câmara de gás; ou se está com o pescoço dos armênios ou com a corda.