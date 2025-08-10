Christopher Landau, vice-secretário de Estado de Donald Trump, publicou um texto infame no X, reproduzido mais ou menos em português pela embaixada dos EUA no Brasil, que se comporta como braço da força interventora. Landau termina dizendo que eles querem "restaurar a amizade histórica com o Brasil", mas há um preço. Adivinhem qual. Alguns vagabundos por aqui, inclusive na imprensa, estão doidinhos para prestar seus serviços ao colonizador. Segue o texto em vermelho, com comentários meus em preto. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade.

Trata-se de uma advertência dirigida a seu chefe, Donald Trump?