As respectivas defesas de sete dos oito réus que compõem o núcleo duro do golpe, incluindo Jair Bolsonaro, tem até quarta-feira para entregar as alegações finais. Além do ex-presidente, contam-se os generais da reserva Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; o almirante, também da reserva, Almir Garnier; o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O oitavo é o tenente-coronel Mauro Cid. Por ser o colaborador e porque implica os outros na tramoia golpista, sua versão foi entregue primeiro. Concluída, então, a fase de instrução, pode-se marcar o julgamento. É possível concluir os trabalhos em setembro? Possível é, mas vai? Bem, existe, não é segredo para ninguém, o "fator Luiz Fux". Como vai se comportar? A ver. Sim, ele pode pedir vista, estendendo a conclusão do julgamento por até 90 dias. A ideia, no entanto, de que a coisa avance 2026 afora parece afrontar o calendário. Vamos ver. O primeiro a proferir seu voto é o relator, Alexandre de Moraes; o último é o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. Os outros votam por antiguidade, começando pelos que estão na corte há menos tempo: depois do relator, pronunciam-se Flávio Dino e, então, Fux, que antecede Cármen Lúcia, que pode, se quiser, antecipar seu voto.