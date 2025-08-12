Não, eu não acho que o combate à fascistada que tentou dar golpe justifique o vale-tudo de um tribunal ou de um juiz — no caso, de Alexandre de Moraes. Ocorre que esse pega-pra-capar jurídico de que falam muitos é uma falácia à qual a defesa de Jair Bolsonaro tenta emprestar (falso) verniz técnico e que a extrema direita golpista transforma em palavras de ordem e militância nas redes, a justificar — e aí com suporte proselitista de certo colunismo — um ataque inédito à soberania do Brasil. O questionamento às decisões de Moraes ignora, para começo de conversa, o conteúdo das... decisões de Moraes. É certo que há IA por aí a redigir textos, nota-se por alguns cacoetes. Mas parece que o trabalho de leitura anda a ser executado pela burrice ou pela canalhice naturais mesmo. Se alguém sente a irresistível tentação de entrar na "Frente Trump-Bolsonaro Contra a Soberania Nacional", bem, exerça plenamente o seu caráter. Moraes não tem nada com isso. De resto, ainda que houvesse reservas a fazer — e reitero que inexistem —, há situações em que é preciso saber de que lado se está, a despeito de concessões. Se e quando tiverem tempo e na hipótese de que já não o tenham feito, leiam a trilogia "Os Caminhos da Liberdade", de Sartre, publicada entre 1945 ("A Idade da Razão") e 1949 ("Com a Morte na Alma"); "Sursis", o segundo, é de 1947. Flagra a história de personagens obrigadas a fazer escolhas durante a guerra: aderir à Resistência ou eximir-se? Dados certos padrões de civilidade, o engajamento é o único caminho humanamente aceitável, ainda que, às vezes, as escolhas individuais tenham de ceder à necessidade. Faço tal observação porque estamos diante de um debate que também é ético, não porque esteja a pedir tolerância para as "ilegalidades de Moraes", que inexistem. Ainda voltarei a esse ponto.