O presidente Lula anunciou ontem a "MP Brasil Soberano" com um plano para preservar empregos e empresas, orçado inicialmente em R$ 30 bilhões. A regulamentação vai ficar para o Congresso. CNI e Fiesp elogiaram. Governadores de oposição, reunidos num encontro em São Paulo — Romeu Zema não estava —, preferiram ignorar a proposta e anunciaram que, com Lula, não há solução. E isso porque asseguram estar preocupados com o futuro do Brasil, não com eleição, se é que me entendem... De Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (Goiás-União), Rainho Jr. (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS) e Romeu Zema (Novo-MG) se tira pouco ou quase nada contra o tarifaço porque não concebem que possa haver uma união nacional contra a agressão de que o país é vítima sem que isso implicasse o eventual fortalecimento de Lula. Ora, um entendimento seria obviamente possível em torno do interesse maior e depois que cuidassem das divergências. Mas não. Atrelados a Jair Bolsonaro, não têm autonomia para enfrentar um líder decadente, a caminho da condenação. Como lidariam com Donald Trump?