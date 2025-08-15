O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) costuma se colocar como o lado negociador da família, como se dissesse de forma meio surda: "Olhem, o bicho-papão é Eduardo; se ajeitem comigo e deem graças a Deus!". Considera-se, certamente, um chantagista muito habilidoso. Costuma dizer coisas assombrosas com retórica mansa, como se a suavidade da voz escondesse o caráter criminoso -- inclusive crime previsto do Código Penal Militar -- de algumas postulações. Nesta sexta, teve uma agenda com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Ao fim, conversou com a imprensa e fez esta declaração fabulosa:

"Em breve, o presidente Bolsonaro vai estar de volta às ruas, fazendo o que gosta, nos braços do povo e, sim, sendo um candidato a presidente da República porque a eleição sem ele aqui vai ser uma eleição completamente ilegítima. E a outra coisa que o governo Lula e o Alexandre de Moraes têm de levar em consideração... Porque, se as eleições de 26 ocorrerem sem o presidente Bolsonaro, nós temos, sim, um previsível e trágico destino de a eleição aqui não ser nem sequer reconhecida pelos Estados Unidos". Flávio é mais prolífico em bobagens do que era a sua fantástica loja de chocolates na venda das guloseimas em dinheiro vivo. Deveria reservar um quarto na sua fantástica mansão, uma das mais caras de Brasília, para servir de museu para as suas batatadas. Então vamos ver.