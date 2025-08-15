Será que a extrema direita, nos vários lugares de poder que ocupa hoje, aderiu ao abolicionismo penal"? Sim e não. Vejam a gritaria, dada a iminente condenação de Jair Bolsonaro. Contam-se entre os que berram barbaridades contra a ordem legal governadores, deputados, senadores, operadores do direito, bolsonaristas nas redes... Os códigos legais que se danem. NUNES MARQUES E CARLA ZAMBELLI

Vamos ver. Nunes Marques, ministro do Supremo, abriu divergência no julgamento virtual em curso e votou pela absolvição da deputada foragida, presa na Itália, Carla Zambelli (PL-SP), diante de um crime escancarado: na véspera do segundo turno da eleição de 2022, ela perseguiu um opositor político por ruas de São Paulo com uma arma. Houve um disparo. "Kássio com K" deu um jeito de torturar a lei penal para pedir a sua absolvição, embora já haja maioria pela condenação a cinco anos de reclusão, formada pelos ministros Gilmar Mendes (relator), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Ainda não votaram André Mendonça, Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso.