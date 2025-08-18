Há mais de um mês, no dia 7 de julho, escrevi aqui um texto intitulado "O 'Projeto Tarcísio' traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro". Afirmei, então, que duas disputas podem se dar no ano que vem: pela Presidência da República e pelo comando da extrema direita. Parece que os irmãos Carlos, vereador (PL-RJ), e Eduardo Bolsonaro, deputado (PL-SP), e a militância-raiz do bolsonarismo perceberam o mesmo, ainda que certamente queiramos coisas muito distintas. Sustentei no artigo que os Bolsonaros e os "autênticos" não estão dispostos a passar o comando do "movimento" para mãos que consideram aventureiras e pouco convictas. Não aceitam ser "reféns" de "porta-vozes do sistema". Vamos lá. Neste domingo, Carlos partiu para a porrada contra os que ambicionam o lugar do seu pai -- não na Presidência ou no presídio, mas no comando da direita. Fez uma postagem indignada no X, relatando o que considera injustiças que colhem o ex-presidente e afirmou sobre os governadores que tentam ter a bênção do "Capitão":

"A verdade é dura: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT', mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética.

- Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos.

- Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar."