A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes de que Jair Bolsonaro não deve ter a prisão preventiva decretada. E eu, sinceramente, não sei como o advogado Celso Villardi e os outros pretendem fazer isso. Ficou difícil. O ex-presidente gabaritou as cinco razões previstas no Artigo 312 do Código de Processo Penal para ir em cana antes do julgamento. Escreve o ministro:

"Diante de todo o exposto, INTIME-SE a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga.

Após, imediata vista dos autos à Procuradoria Geral da República,

para que se manifeste, igualmente, no mesmo prazo.

Cumpra-se.

Ciência à PGR.

Brasília, 20 de agosto de 2025."