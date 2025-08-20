O ministro Flávio Dino, do Supremo, tomou no dia 18 uma decisão realmente estupefaciente, assombrosa, impressionante, chocante, disruptiva, alarmante — e peguem aí emprestada à inculta & bela, a cada dia mais sepultura do que esplendor, adjetivos que se somem ao tão inusitado despacho de tão singular togado, segundo quem deveres e direitos de brasileiros são regidos por leis — e agora é a hora do espanto — brasileiras! Não pretendo chocar ninguém e, neste ponto, seria preciso haver um alerta de perigo a piscar na tela para o momento em que o ministro desfere o golpe fatal:

"Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o Sistema Financeiro Nacional, determino a ciência do Banco Central; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF."