Por que os Bolsonaros fazem o que fazem? Porque acham que podem. E por que acham que podem? Vamos ver. Textos furibundos foram produzidos contra a decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, sobre a qual já escrevi. Tentei encontrar um só, um miserável argumento jurídico que fosse... Nada! Os mais ousados defenderam a tese de que empresas podem celebrar acordos operacionais com parceiras estrangeiras, ainda que à custa de direitos fundamentais dos brasileiros, porque se trataria de mera relação entre privados, que escapa ao crivo da jurisdição brasileira. É um espanto? É um espanto.