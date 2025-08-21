No despacho em que concedeu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se manifestar sobre as suas reiteradas transgressões às medidas cautelares, incluindo diálogo com o general Braga Netto, que usava um celular pré-pago ("sem zap"), Alexandre de Moraes lista os vários contatos do ex-presidente com o advogado Martin de Lucca, que trabalha para a Trump Media & Technology Group (TMTG) e para a plataforma Rumble, que processam o ministro brasileiro nos EUA. Tudo é muito constrangedor, incluindo a óbvia instrumentalização de empresas de comunicação do Brasil em favor dos atos criminosos, por intermédio de entrevistas concedidas pelo advogado. Há mais: Bolsonaro aparece quase lhe implorando ajuda e manifestando satisfação e gratidão em razão das tarifas que Donald Trump impôs ao Brasil. No dia 14 de julho deste ano, por exemplo, Bolsonaro mandou a De Lucca a seguinte mensagem:

"Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin."