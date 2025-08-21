Estou afônico, falando por cochichos aspirados, razão por que estou afastado do "Olha Aqui", do rádio, da TV e do Youtube. Mas escrever eu posso, nos intervalos entre médicos. Ai de mim que sou falante! Vamos ver. Estou fascinado com o desempenho financeiro dos Bolsonaros. O ex-presidente recebeu, entre 1º de março de 2023 e 7 de fevereiro de 2024, a bagatela de R$ 30.576.801,36. Saíram da conta, no período, R$ 30.595.530,71. Por intermédio do PIX, arrecadou a fabulosa quantia de R$ 19,3 milhões, em 1.214.254 lançamentos. Os "patriotas" são mesmo muito generosos. Num período maior, de março de 2023 a junho de 2025, chega-se à astronômica quantia de R$ 44,28 milhões.