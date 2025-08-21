Ninguém tem o direito de duvidar de que Eduardo Bolsonaro e família vivam muito bem nos EUA. E dinheiro também não lhes falta, como Jair, o pai, já confessou. Mesmo assim, o deputado à distância parece sentir falta das mordomias adicionais que tinha em Brasília, daí que chame o país que o abriga de "nesta porra aqui". Num vídeo, não faz tempo, reclamou da vida dura: tinha até de aparar a grama... No dia do desaire com a sua tão adorada América, 15 de julho, estava furioso com o ex-presidente, que havia concedido uma entrevista a um site chamando-o de imaturo. O rebento o premiou no zap com um "VTNC", escoltado por "egoísta do caralho". Bolsonaro afirmou sobre o filho:

"Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando."