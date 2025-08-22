Em qualquer contenda, a coragem contra os mais fracos e contra as vítimas tem nome: covardia. Só se é verdadeiramente corajoso contra quem pode mais, contra os algozes. Quem se jacta de sua ousadia arbitrando em favor de quem estala o chicote não passa de esbirro de tirano. Ou candidato a tanto. É, pois, figura moralmente desprezível. Ocorrem-me essas reflexões ao ler as informações publicadas na imprensa sobre as declarações dadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo, nesta sexta, num evento promovido pelo grupo Lide, no Rio, para uma plateia de empresários e investidores e na presença de lideranças políticas identificadas com Jair Bolsonaro, que indicou o palestrante para a Corte. Mendonça atacou, e o verbo é esse, de forma vil o ministro Alexandre de Moraes. Antes que prossiga, uma observação necessária. Sei que Moraes não é o melhor retrato que se pode fazer de um fraco: ao contrário: ele, sim, destemido contra Golias, "arrosta com os sacrílegos gigantes", como escreveu Camões. Também não se encaixa no figurino-padrão da vítima. Não choraminga pelos cantos, não se permite pegar pelo abatimento, não dá sinais de que se deixe intimidar.