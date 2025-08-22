O ministro Alexandre de Moraes falou nesta sexta no mesmo evento do Lide em que, mais cedo, havia sido covardemente atacado -- ele e o Supremo -- por seu colega de tribunal André Mendonça, que houve por bem fazer uma peroração em favor da autocontenção do tribunal, que estaria na raiz de alguns desaires do país. Mendonça foi aplaudido pela elite endinheirada -- e, se aplaudiu, é necessariamente ignorante e truculenta -- e por lideranças bolsonaristas presentes (idem, por óbvio). Moraes respondeu na lata. Afirmou que, nas autocracias, com efeito, o autocrata exerce o poder sem limites e não precisa responder por isso. Disse:

"A história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecer o caminho mais rápido, mais fácil, para acabar com o problema. É um caminho falso. O que existe no estado democrático de direito é a aplicação da Constituição, é a aplicação da lei. O que existe, no estado democrático de direito, é Liberdade com responsabilidade. Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer a sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? (...) Nessas autocracias, sob o falso lema de que deve haver contenção de determinados setores -- imprensa é Judiciário -- se acabou com a liberdade de imprensa; se prenderam ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria; sob o falso lema de que 'ah, eles precisam se autoconter porque eles estão barrando tudo o que eu quero fazer'. Isso é coisa de autocrata; isso é coisa de ditador". MAS AUTOCONTENÇÃO NÃO É UMA COISA BOA?

"Ah, então autocontenção é sinônimo de ditadura? Foi isso o que disse o ministro?" Que besteira! Leiam a transcrição de sua fala. Convenham: todos precisamos nos conter o tempo todo, não? Para não comer demais e para não fazer dieta demais; para não beber demais e para não ser aborrecido demais; para não fumar demais (quando fumante; pare já!) e para não fazer exercício demais... Água em excesso pode matar. Quem não quer o ponto ótimo das coisas? Numa pegada que não vou desenvolver agora, só a arte deve sempre buscar desequilíbrios novos. Adiante.