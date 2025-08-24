Meus caros, como sabem, estou afastado do "Olha Aqui", neste UOL, e de "O É da Coisa", na BandNews FM e no BandNews TV. Cuido da minha voz. Espero que as coisas voltem logo ao normal. Trouxe o laptop para o hospital e escrevo daqui. Isso, eu posso fazer. Então vamos la´.

Agora começou a circular aqui e ali, e nasce nas paragens da oposição, com versão comprada diligentemente por setores da análise política (ou coisa que a imita mal), a conversa de que o presidente Lula resolveu antecipar a campanha eleitoral e já operaria no "modo reeleição". Sempre tenho certa dificuldade quando o óbvio enverga as vestes de um pensamento. Enquanto a reeleição existir e enquanto o mandatário estiver na primeira parte de uma jornada de possíveis dois mandatos, a reeleição não é uma escolha, mas uma imposição política, a menos que mire para cima. Sei, claro!, a que se referem: "Olhem como Lula fala coisas que remetem indiretamente a 2026; tudo o que diz sobre o tarifaço tem um apelo também político..." Ah, não me digam! Como sabemos, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Jr., Romeu Zema e Eduardo Leite só cuidam da gestão de seus respectivos Estados e de substantivos celestes, não é mesmo?