Eh, Jair Bolsonaro!!! Com um amigão como Valdemar Costa Neto, os inimigos podem descansar em Pasárgada. Santo Deus! O homem participou de uma mesa de debates com presidentes de partidos de direita, num evento para empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil. E disse uma coisa realmente insólita: a única saída para o ex-presidente se livrar da condenação seria Donald Trump. Afirmou:

"O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra. Quando o poder judicial se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema: todos estão apoiando o Alexandre de Moraes, a maioria. Então, nós só temos uma chance: o Trump"