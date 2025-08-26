Convenham: as coisas têm lá a sua graça. Num dos painéis do evento do grupo Esfera Brasil, para empresários, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou ontem impressões com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), sob a mediação do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Então ficamos assim: o pré-presidenciável teve de enfrentar as duríssimas contraposições (risos aqui) daquele que quer ser por ele ungido candidato ao governo e do outro que espera ser vice na chapa presidencial. Eles concordaram em concordar em tudo — olhem o fim da polarização, ao menos naquele pequeno mundo! — e em chamar o titular dos Bandeirantes de gênio da raça. O mediador, sempre muito ferino, quis saber qual seria o lema de um governo que reunisse a direita. Sem pestanejar, Tarcísio disparou: "40 anos em 4", colando os "50 anos em 5" do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961). Escrevi ontem um texto mostrando como a direita e a extrema direita brasileira ressuscitam contra Lula uma pregação que tem pelo menos 70 anos. E tratei justamente das articulações para tentar impedir a posse de... Juscelino, que tinha João Goulart como vice. Transcrevi, inclusive, trechos do excelente "Utopia Autoritária Brasileira", livro do historiador Carlos Fico, entrevistado pelo "Reconversa".