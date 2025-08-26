Caras e caros,

tudo dando certo, volto na próxima segunda ao "Olha Aqui" , neste UOL, e a "O É da Coisa", na BandNews FM e no BandNews TV. Enquanto isso, só escrevo. As cordas vocais não estão grande coisa, mas os dedos estão bem...

*

"O Brasil é dos brasileiros". O governo federal tem um novo "slogan", de apelo obviamente nacionalista. Poderia ser diferente? Afinal, o país está sob ataque da maior potência econômica e militar do mundo, tendo como esbirros internos os Bolsonaros e seus aliados. Os que não estão na militância ativa em favor da punição a autoridades e ao país, por intermédio das tarifas, escolhem a eloquência rebarbativa: acusam o julgamento de injusto, silenciam sobre a punição aos ministros e à atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e acusam Lula de ser o responsável pelo tarifaço -- acusação em si mesma absurda -- enquanto articulam a aposentadoria de "Mito", sempre reverenciado como aquele que já virou camiseta ("como Che Guevara, diria Valdemar...) e deixou um grande legado... Nada como viver dias interessantes. O lema "Brasil, União e Reconstrução" ficou para trás porque outro valor maior se alevantou. Era uma escolha correta, mas trazia consigo, creio, uma outra aposta: a de que, depois da barbárie do 8 de janeiro, os ânimos fossem serenar um tanto. Lula venceu a eleição sem alianças à direita, recebendo o apoio de nomes importantes no segundo turno, como o da agora ministra Simone Tebet (Planejamento). E tem hoje um ministério com vários nomes de partidos de direita.