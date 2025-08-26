Cronista político é como cronista esportivo. Vê o jogo de um ponto de vista privilegiado; se errar, o impacto no resultado é zero e, por óbvio, tem suas próprias convicções, que não coincidem, muitas vezes, com as do técnico e as dos jogadores. Daí a frequência com que profissionais da política e dos esportes se irritem com quem escreve sobre eles. Desde que educada, a reação é justa. Por que isso? O presidente Lula cobrou na reunião ministerial desta terça que os ministros, muito especialmente os que pertencem a partidos do chamado Centrão, defendam o governo. E, se não puderem ou não quiserem, que, então deixem seus respectivos cargos. A amizade será a mesma. Pois é... O cronista aqui considera que a fala é até tardia. Lula deveria tê-lo feito antes. Mas, como é óbvio, não estou no campo, não sou o técnico. Errado ou certo, nada aconteceria. Já um eventual equívoco de um presidente sempre custa caro. É compreensível a prudência. Mas também parece evidente que a coisa foi longe demais.