No dia 7 de julho, escrevi um longo (como de hábito) texto nesta coluna, intitulado "O 'Projeto Tarcísio' traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro", em que afirmei o seguinte (transcrevo trechos em vermelho): Pela primeira vez no Brasil -- se alguém tem memória de fato similar que me aponte --, convivemos com um pré-presidente: Tarcísio de Freitas. (...). A assunção midiática de Fernando Collor como "caçador de marajás" era uma torrente, não esse eflúvio contínuo em que vem Tarcísio de Freitas, como uma determinação irresistível, caída da "árvore dos acontecimentos" (Karl Marx). Ele aparece, em certos nichos, como uma espécie de resposta fatal para o futuro do Brasil. Ocorre que não está em curso apenas a sucessão presidencial, mas também a eventual troca de comando no território da direita.

(...)

O SUBSTITUTO?

E não é um Freitas qualquer. Nos expoentes da elite conservadora brasileira, são poucos os que não veem Tarcísio como mais preparado do que Bolsonaro, mais tolerante do que Bolsonaro, mas inclusivo do que Bolsonaro, mais inteligente do que Bolsonaro, mais capaz do que Bolsonaro, mais hábil do que Bolsonaro, mais-o-que-quiserem-de-bom do que o próprio... Bolsonaro. Fica aí uma lição ancestral da política, que tem ditado antigo: cuidado com o que você cria e com os instrumentos e aparelhos que lhe franqueia. Há o risco de que lhe fure os olhos.