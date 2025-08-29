Então falemos a respeito da campanha mentirosa movida em janeiro deste ano pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a suposta taxação do PIX. Afinal de contas, ele, objetivamente, colaborou ou não com o PCC e com outras organizações criminosas? Não se trata de matéria de opinião, mas de fato: a resposta é "sim". Atentem para o advérbio "objetivamente". Ele contrasta com o "subjetivamente", que é o modo de expressão da vontade do sujeito. Se Nikolas quis ou não prestar um serviço ao crime organizado, bem, isso é matéria de eventual investigação. A PGR pode avaliar se cabe a abertura de um inquérito, e o Supremo decide se o abre ou não em caso de manifestação positiva. Que o PCC e afins tiveram razões para aplaudir o que fez, bem, não resta a menor dúvida.