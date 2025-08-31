Costuma ser relativamente fácil identificar, porque se revelam de pronto, as dissensões entre adversários que se situam pontos opostos do espectro político. São opostos e, pois, por motivos óbvios, complementares. A dificuldade sempre está em entender as nuances das cores análogas. "Que papo é esse, Reinaldo?" Vamos falar um pouco — na verdade, bastante — sobre o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O filho mais estridente de Jair Bolsonaro obrigou o governador de São Paulo a beijar a cruz de uma eventual e futura crise institucional para tentar receber a unção da família como candidato à Presidência. E, ainda assim, tenho dúvidas se será contemplado porque, na política e no amor, uma coisa são as promessas que se fazem pela posse de um bem; outra, muito distinta, é aquilo que se está realmente disposto a fazer depois da conquista. Coloque-se no lugar dos Bolsonaros: dado o capital político que eles têm — e não importa, leitores, o que pensem a respeito; façam uma avaliação técnica apenas —, vocês passariam o controle desse patrimônio a um aliado, por mais que ele prometesse ser apenas um administrador fiel desse ativo? Vamos ver.