Já escrevi algumas vezes que o adjetivo "histórico" costuma ser malbaratado por aí, sendo tomado como sinônimo de inédito. O julgamento, na vigência da democracia, de réus que tramaram um golpe de estado é inédito e histórico porque marca um tempo, um período, uma era, uma escolha política e civilizacional. Apelando à expressão popularizada pelo presidente Lula, "nunca antes na história deste país", os golpistas tiveram de se haver com seus feitos, arcando com as consequências de seus atos. E isso vai acontecer agora. Já recomendei aqui que leiam o excelente livro "A Utopia Autoritária Brasileira", do historiador Carlos Fico, que tem como subtítulo "Como os militares ameaçam a democracia brasileira desde o nascimento da República até hoje". E isso sempre se deu à sombra da impunidade. Mais: alimenta-se, em certos círculos, a fantasia de que golpes e tentativas não foram violentos; de que o Brasil teria, na expressão de certo autor, uma "história incruenta" -- isto é, sem sangue. Como se a violência institucional devesse permanecer impune. E aí escreve Fico na página 368:

Entretando, descrevi uma série de episódios em que houve confronto armado: nas fracassadas tentativas de golpe de 1904, 1922 e 1924; na vitoriosa mobilização de 1930 e nas duas tentativas malsucedidas contra JK em 1956 e 1959. Além disso, embora não tenha havido confronto, houve movimentação de tropas na Proclamação da República, nas deposições de Vargas, durante os golpes de Lott, no pronunciamento de 1961 e no golpe de 1964. A geração militar dos "tenentes" interveio na política sob a justificativa de lutar pelo "propósito de regeneração dos costumes políticos", de acordo com o brigadeiro Eduardo Gomes. Seu companheiro, o general Juarez Távora, também assumia para si essa missão salvadora: "Essa obra de salvação nacional tem de ser realizada pela nossa geração". Contudo, essa justificativa era tão inconsistente que Távora, anos depois, decidiu "não mais participar de conjurações para tentar corrigir, por meio de intervenções extralegais, os erros ou omissões de nossos governantes". Ele fez a promessa de não mais recorrer à força quando soube do suicídio de Vargas, mas a descumpriu ao apoiar o golpe de 1964. Ao longo da ditadura militar, essa perspectiva salvacionista deu lugar a motivações mais concretas, referidas ao simples usufruto do poder: boquinhas, sinecuras e prebendas cuja defesa também está por trás das tentativas mais recentes de intervenção militar. Hoje em dia, a manutenção dos privilégios de sua previdência especial preocupa mais os militares do que quaisquer motivações doutrinárias ou ideológicas.