O ministro Alexandre de Moraes ainda não leu o seu voto. Na primeira manifestação, fez uma síntese do andamento do processo até aqui, com os passos que foram cumpridos para chegar ao julgamento. E assim foi. Mas é evidente que o ministro não poderia fechar os olhos para as circunstâncias especiais que cercam — na verdade, buscam sufocar — o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Moraes lembrou um primado elementar de um julgamento numa sociedade democrática, regida por leis:

"A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas, segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes, e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, eles serão absolvidos. Assim se faz a justiça".