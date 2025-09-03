O católico Paulo Gonet, procurador-geral da Repúblico, parece seguir um conselho se Tiago, "o Justo" em sua epístola: "Vocês já sabem, meus queridos irmãos: cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer". Entenda-se o "lento" como cuidadoso, parcimonioso, sem afobação. Gonet sabidamente fala pouco, evita a estridência, não se dedica a ênfases retóricas, embora, consta, nas relações pessoais seja uma pessoa muito bem-humorada. Por isso é preciso prestar especial atenção quando alguém com esse perfil escolhe a contundência, diria eu, arrebatadora, deixando claro que não emprego a palavra como sinônimo de "emocionante", como frequentemente se lê. A exposição de Gonet foi forte, dura, irrespondível.