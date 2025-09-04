Se o irlandês Oscar Wilde renascesse em São Paulo, não hesitaria em chamar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de "a Lady Alroy" da política brasileira, numa referência a um de seus contos. Em síntese, os mistérios de tal senhora encantavam Lorde Murchison, um homem obcecado pela verdade, que tenta a todo custo descobrir que segredos escondem tão enigmática senhora. No conto, ele relata a um amigo as suas angústias. Que sucessos viverá tão misteriosa figura? De quem se esconde e por quê? Tudo nela sugere a um só tempo recolhimento e, quem sabe, uma vida de afetos buliçosos...