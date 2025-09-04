O Brasil de Celso Vilardi, um dos advogados de Jair Bolsonaro, e dos demais defensores dos réus da tramoia golpista virou a Itaguaí de "O Alienista", de Machado de Assis. Parece-me que se tornaram todos replicantes de Simão Bacamarte, o médico que saía cidade afora a distribuir certificados de loucura, empenhado, unicamente, dizia ele, em defender a ciência. E o que fazia o doutor quando se deparava com alguém que considerava maluco? Mandava para o sanatório, para a "Casa Verde". Não há "spoiler" de clássico (Romeu e Julieta morrem no fim; Hamlet também, ok?): Bacamarte prendeu no seu hospício todas as personalidades relevantes da cidade e algumas irrelevantes. É que, nos seus estudos, havia chegado à conclusão de que a loucura não era uma ilha perdida no oceano da razão, mas um continente. Logo... Assim fizeram os ilustres advogados dos réus nestes dois dias de julgamento, ora com mais talento, ora com menos. Tentaram nos convencer que foram destituídos de seu juízo os ministros do STF — talvez não todos...; o procurador-geral da República; a PF que conduziu o inquérito; milhões de brasileiros que se deram conta, estarrecidos, dos folguedos golpistas...