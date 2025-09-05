A proposta do PL para livrar a cara de Jair Bolsonaro e dos demais golpistas, que veio a público ontem, apresenta, admita-se, uma virtude: só tem texto e dispensa pretexto. Não doura a pílula, não tergiversa, não cria lateralidades nem apela a supostos princípios morais, nada! É droga inconstitucional pesada; é impunidade injetada na veia; é pornografia política que nem tenta exibir o manto da virtude. Acabou o papo hipócrita de proteger supostas senhorinhas que só portavam a Bíblia no 8 de janeiro de 2023. O negócio mesmo é garantir a impunidade a Bolsonaro e aos graúdos envolvidos com a tentativa de golpe. O objetivo, sem falsas alegações humanitárias, é desautorizar o Supremo já a partir do marco estabelecido para o benefício de criminosos passados, presentes e futuros. É com esse texto para proteger, ninar e estimular golpistas que está a se comprometer Tarcísio de Freitas, naquela que considera a sua grande cartada. Segue em vermelho a minuta do projeto. Comento em preto.