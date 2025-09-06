Fosse Tchaikovsky vivo, em vez do onírico "O Quebra Nozes e o Rei dos Ratos", talvez tivesse optado por um balé bem mais realista e cruento: "O Fura-Olho no Reino da Direita", deixando em aberto a definição sobre quem lideraria a gangue dos roedores. No clássico de E.T.A Hoffmann, adaptado por Alexandre Dumas, o pai, e levado aos palcos pelo compositor russo, Clara — também Marie ou Masha, a depender da versão — vê o seu boneco quebra-nozes transformado primeiro num soldado e depois num príncipe. Experimenta eventos espetaculares, mas acorda do sonho. No caso da dança do "Fura-Olho da Direita", também há muitos devaneios. O que reserva a realidade? Há uma personagem que transita na direita e na extrema direita e que opera cem por cento do tempo em favor da candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência e contra a estratégia dos Bolsonaro — e notem que vou me ater a fatos e falas, sem juízo de valor. Refiro-me ao senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas. Ele tenta ser uma esfinge com um pouco mais de segredos do que Tarcísio, mas também entrega tudo o jogo. Comecemos por aquilo que, na sua entrevista à Folha de ontem, é tão sutil como o anúncio do Anjo da Morte.