Se alguém precisa reagir com destemor a arreganhos autoritários e ao assédio contra o Supremo, não tenham dúvida de que Gilmar Mendes, decano da Corte, o faz. Ele respondeu com dureza aos despropósitos de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, em sua violenta e ameaçadora invectiva contra o tribunal. Escreveu o ministro:

"No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais.