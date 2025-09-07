É, caras e caros... Acharam a formulação do título um tanto exótica? Pois é precisamente o que está em curso. As frações do Centrão, "duzmercáduz" e do empresariado que querem Tarcísio de Freitas candidato à Presidência — e isso só pode acontecer com a anuência de Jair Bolsonaro — lhe passaram uma tarefa, que ele cumpriu à risca neste domingo, na Avenida Paulista: tem de partir para cima do Supremo, aderir à agenda de Jair e de Eduardo Bolsonaro, sair de peito aberto em defesa da anistia e da elegibilidade do ex-presidente, sabendo que nada disso vai acontecer. Talvez, assim, consiga abocanhar pai e filho, como os crocodilos do rio Mara, no Quênia, pegam os gnus na hora da travessa da manada. É a aposta para que a família decida passar para um agregado, que não é do sangue, aquele que considera um patrimônio seu. A adesão de Tarcísio à tese foi tão radical, e a crítica ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, tão dura que um bolsonarista graúdo as considerou rápidas demais para serem genuínas. Avalia que o governador de São Paulo não tem alternativa se quer a bênção de Bolsonaro e que, nessas condições, não há como avaliar a sinceridade de ninguém. O ex-presidente teria de correr um risco. Será?