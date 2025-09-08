Até outro dia, e eu nunca entendi a razão, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, era considerado um centrista, um moderado, ainda que bolsonarista. Bem, "bolsonarista moderado" é a melhor definição de um oximoro político. Como dizia Padre Quevedo no "Fantástico" — parte do leitorado não entenderá o chiste —, isso "non ecziste". Nota: "oximoro" é palavra paroxítona, sem acento. Qual moderação? Na criação de escolas militares? Na segurança pública da porradaria? Na privatização da Sabesp, considerando o modo como se deu? Na venda de terras do Estado ao ruralismo mais atrasado? A propósito: apelando a uma metáfora, alguém já o viu a lastimar a escuridão? Sempre foi um negacionista do golpe. Assumidamente uma criatura de Bolsonaro, tem o despropósito de dizer que o seu criador fez um governo magnífico e é o maior líder da nossa história.