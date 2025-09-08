Marco Maciel, figura importante no processo de abertura política (pesquisem) e vice de Fernando Henrique Cardoso nos dois mandatos — sem nunca ter criado um miserável problema, anote-se —, era conhecido por sua habilidade política e pela capacidade de manter conversas de bastidores que, dizia-se, evitavam crises. Gostava de repetir uma frase de óbvia inflexão acaciana — referência ao Conselheiro Acácio, personagem famoso de "O Primo Basílio", de Eça de Queirós: "As consequências vêm sempre depois". Nota para quem não entendeu: Maciel não era tolo; muito pelo contrário. Tratava-se de uma ironia para se referir a pessoas que não pensavam nos desdobramentos de suas escolhas. E, bem, não custa lembrar: eles existem. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, deveria ter pensado na frase de Maciel, na hipótese de que a conheça, antes de posar de pitbull da extrema direita no ato da Paulista. Quem quer que o tenha aconselhado a "partir para as cabeças" para constranger o ex-presidente Jair Bolsonaro a indicá-lo como futuro gestor disso a que chamam "bolsonarismo" deu-lhe um mau conselho de várias maneiras, distintas e combinadas: com absoluta certeza, foi uma escolha ruim para o país. Mas se pode também indagar: e para Jair e os demais réus? O vomitório do governador pode, em alguma medida, ajudá-los? De que modo? Que cálculo é esse?