Não vem coisa boa para Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo duro do golpe, que integraram a organização criminosa que tentou desfechar um golpe de estado no país. O ministro Alexandre de Moraes deu um voto demolidor, arrasador, irrespondível. De maneira organizada, sistemática, racional, expôs a sequência de eventos que caracterizam as condutas delitivas e submeteu os argumentos das respectivas defesas a uma espécie de obsolescência, vamos dizer, um tanto fantasiosa. Todas as justificativas se mostraram superadas, anêmicas, ridículas até. Não que o trabalho dos defensores fosse fácil. Não era. Como os eventos organizados em cadeia e os liames devidamente estabelecidos entre as ações de cada réu, a realidade surge inteira das catacumbas do golpismo. A um dos implicados foram atribuídos três crimes, a seis deles, cinco, e a Bolsonaro, o chefe da organização criminosa, seis.