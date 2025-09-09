A declaração destrambelhada de Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, ajuda a definir Jair Bolsonaro e seus aliados. Mais: já passou da hora de falarmos também de crime militar. Vamos ver. O militante de extrema direita Michael Shellenberger, que se disfarça de jornalista, indagou numa coletiva se os EUA pensavam em novas punições ao Brasil e em sanções contra países europeus que estariam cerceando a liberdade de expressão. E a doida respondeu:

"Não tenho hoje nenhuma ação adicional para antecipar a vocês, mas posso afirmar que essa [a liberdade de expressão] é uma prioridade para o governo, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo".