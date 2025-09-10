Não é preciso aguardar que o ministro Luiz Fux termine o seu voto para que concluamos que se trata de uma das peças mais vergonhosas jamais pronunciadas na história do Supremo. Assumindo um tom professoral, como se fosse um mestre a falar a aprendizes, com a voz alguns tons acima do habitual, o homem não está exatamente a ler um voto, mas a fazer um comício em favor dos golpistas. Compete, no rigor técnico, com o "jurista" Silas Malafaia, destacando-se que o pastor tem ao menos a virtude de ser menos pernóstico. Nunca antes na história do direito tantos juristas e humanistas foram citados em defesa de criminosos. Prestem atenção! Este senhor seguiu o relator, Alexandre de Moraes, e os demais ministros em 400 condenações dos peixes mais miúdos do golpe. Ele resolveu ser a voz esganiçada do "garantismo da impunidade" no julgamento dos tubarões.